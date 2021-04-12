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Политика ,  
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В Миннесоте после гибели мужчины при задержании начались новые протесты

Фото: Stephen Maturen / Getty Images
Фото: Stephen Maturen / Getty Images

В городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) начались акции протеста после убийства сотрудниками полиции чернокожего мужчины при задержании. Об этом сообщает газета Star Tribune со ссылкой на местных властей.

Погибшим оказался двадцатилетний Даунт Райт. Сотрудники полиции остановили его автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения, пишет газета. В ходе досмотра полицейские установили, что ранее был выдан ордер на арест Райта. Мужчина попытался скрыться, полицейские его застрелили. В автомобиле также находилась женщина, ее госпитализировали.

Судмедэксперт сообщил о болезнях погибшего от рук полиции Джорджа Флойда
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Джордж Флойд (слева)

По данным газеты, спустя некоторое время около 500 человек собрались у полицейского управления города. Они отказались расходиться, произошли столкновения с полицейскими. Для разгона участников акции полицейские использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

Впоследствии акция переросла в беспорядки, демонстранты атаковали несколько торговых центров, пишет Star Tribune.

Мэр города Майк Эллиотт ввел комендантский час до 6 часов утра понедельника. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Ранее волну протестов сначала в Миннеаполисе, а затем по всей стране вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали полицейские США 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. Тогда один из полицейских во время задержания придавил коленом его шею. Вскоре Флойд скончался в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Позднее им были предъявлены обвинения, их арестовали. В настоящее время идет судебное разбирательство по этому делу.

На одном из заседаний главный судмедэксперт округа Хеннепин Эндрю Бейкер заявил, что Флойд страдал сердечными заболеваниями. В свою очередь, приглашенный в суд эксперт, специализирующийся на пульмонологии и реанимации, сообщал, что Флойд скончался от низкого уровня кислорода, что вызвало остановку сердца. Причиной смерти назывались действия офицера, который прижимал покойного коленом к земле в течение 3 минут и 27 секунд, не позволяя тому дышать.

США полиция Миннесота акции протеста афроамериканец
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