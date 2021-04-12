В Миннесоте после гибели мужчины при задержании начались новые протесты

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В городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) начались акции протеста после убийства сотрудниками полиции чернокожего мужчины при задержании. Об этом сообщает газета Star Tribune со ссылкой на местных властей.

Погибшим оказался двадцатилетний Даунт Райт. Сотрудники полиции остановили его автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения, пишет газета. В ходе досмотра полицейские установили, что ранее был выдан ордер на арест Райта. Мужчина попытался скрыться, полицейские его застрелили. В автомобиле также находилась женщина, ее госпитализировали.

По данным газеты, спустя некоторое время около 500 человек собрались у полицейского управления города. Они отказались расходиться, произошли столкновения с полицейскими. Для разгона участников акции полицейские использовали слезоточивый газ и резиновые пули.

Впоследствии акция переросла в беспорядки, демонстранты атаковали несколько торговых центров, пишет Star Tribune.