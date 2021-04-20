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Производство «Спутника V» запустили в первой стране Латинской Америки

Фото: sputnikvaccine / Telegram
Фото: sputnikvaccine / Telegram

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Laboratorios Richmond запустили производство российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Об этом говорится в Twitter вакцины.

«Мы уже защитили большую часть своего населения с помощью этой вакцины, и она показывает отличные результаты», — сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Непал одобрил применение российской вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Navesh Chitrakar / Reuters

Как отмечается в сообщении, Аргентина стала первой страной Латинской Америки, где запустили производство российского препарата.

Власти Аргентины одобрили использование «Спутника V» в конце декабря. Аргентина была второй страной после Белоруссии, официально разрешившей применение вакцины.

Видео: sputnikvaccine / Facebook
Видео: sputnikvaccine / Facebook
Video

В январе «Спутником V» привился Фернандес. В апреле у него выявили коронавирус в легкой форме. Разработчик вакцины на это пояснял, что средство эффективно от заражения на 91,6%, но стопроцентно защищает от тяжелого протекания инфекции.

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Источник: JHU
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