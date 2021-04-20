Производство «Спутника V» запустили в первой стране Латинской Америки

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Laboratorios Richmond запустили производство российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Об этом говорится в Twitter вакцины.

«Мы уже защитили большую часть своего населения с помощью этой вакцины, и она показывает отличные результаты», — сообщил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Как отмечается в сообщении, Аргентина стала первой страной Латинской Америки, где запустили производство российского препарата.

Власти Аргентины одобрили использование «Спутника V» в конце декабря. Аргентина была второй страной после Белоруссии, официально разрешившей применение вакцины.