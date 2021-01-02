Власти Аргентины рассказали о побочных эффектах у получивших «Спутник V»

Наиболее частым побочным эффектом была лихорадка, сопровождавшаяся головными болями. Осложнения выявлены лишь у 1% вакцинированных, они носят легкий характер.

Фото: Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Осложнения выявлены у 1% пациентов, получивших российскую вакцину «Спутник V» в Аргентине, сообщает газета La Nacion со ссылкой на отчет минздрава страны. Все побочные эффекты носят легкий характер.

Вакцинация с использованием российского препарата стартовала в Аргентине пять дней назад. За это время вакцину, разработанную московским центром им. Гамалеи, получили 32 013 человек. Из них осложнения были выявлены у 317. Согласно методологии исследования, осложнением у пациента считается любое ухудшение состояния, произошедшее после вакцинации, даже если оно не связано непосредственно с приемом препарата. Из всех пациентов, у которых возникли осложнения, у 94% (298 человек) они предположительно связаны с побочными эффектами от вакцины. Еще у 6% осложнения были связаны с заболеваниями и травмами, возникшими до вакцинирования, или с ошибкой в диагностике.

Наиболее частым осложнением стала лихорадка и головные боли. Они возникли у 140 человек (44,2% от общего числа пациентов с побочными симптомами). У 81 вакцинированного (25,6%) наблюдалась только головная боль, у 36 — только лихорадка (11,4%).

У 30 пациентов (9,5%) возникла реакция в месте инъекции. У четырех началась аллергия в легкой форме (1,3%), у такого же числа вакцинированных была зафиксирована липотомия (случился обморок). У трех пациентов началась лихорадка с расстройством желудочно-кишечной системы.

В министерстве здравоохранения Аргентины подчеркнули, что у абсолютного большинства пациентов, столкнувшихся с осложнениями, побочные эффекты были легкими и не потребовали госпитализации. Кроме того, пока нельзя однозначно утверждать о причинно-следственной связи между вакцинацией и большинством осложнений во всех случаях, для проверки этого проводятся дополнительные исследования. Количество случаев возникновения побочных эффектов находятся в ожидаемых пределах, отметили в ведомстве.