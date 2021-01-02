Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Власти Аргентины рассказали о побочных эффектах у получивших «Спутник V» Общество, 19:23 В Ивановской области в ДТП с автобусом погибла женщина Общество, 19:02 Норвежская компания отказалась сертифицировать «Северный поток-2» Бизнес, 18:59 Купченко сообщила о состоянии госпитализированного с COVID-19 Ланового Общество, 18:35 Иран заподозрил Израиль в подготовке провокаций Политика, 18:20 Россиянин выиграл масс-старт на этапе «Тур де Ски» Спорт, 17:35 В больнице сообщили о состоянии заболевшей COVID-19 Алисы Фрейндлих Общество, 17:05 Глава МИД Китая высказался о происхождении коронавируса Политика, 16:56 Минздрав назвал число получивших вакцину россиян Общество, 16:31 Сбербанк оценил траты россиян в Новый год Общество, 16:20 В Псковской области 16 тыс. жителей остались без света после снегопада Общество, 16:03 Курс биткоина установил новый максимум выше $30 тыс. Крипто, 15:45 РПЦ посоветовала пожилым людям не посещать храмы на Рождество из-за COVID Общество, 15:19 В России стартовала выдача паспортов вакцинированных Общество, 14:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Аргентины рассказали о побочных эффектах у получивших «Спутник V»

Наиболее частым побочным эффектом была лихорадка, сопровождавшаяся головными болями. Осложнения выявлены лишь у 1% вакцинированных, они носят легкий характер.
Фото: Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Осложнения выявлены у 1% пациентов, получивших российскую вакцину «Спутник V» в Аргентине, сообщает газета La Nacion со ссылкой на отчет минздрава страны. Все побочные эффекты носят легкий характер.

Вакцинация с использованием российского препарата стартовала в Аргентине пять дней назад. За это время вакцину, разработанную московским центром им. Гамалеи, получили 32 013 человек. Из них осложнения были выявлены у 317. Согласно методологии исследования, осложнением у пациента считается любое ухудшение состояния, произошедшее после вакцинации, даже если оно не связано непосредственно с приемом препарата. Из всех пациентов, у которых возникли осложнения, у 94% (298 человек) они предположительно связаны с побочными эффектами от вакцины. Еще у 6% осложнения были связаны с заболеваниями и травмами, возникшими до вакцинирования, или с ошибкой в диагностике.

Наиболее частым осложнением стала лихорадка и головные боли. Они возникли у 140 человек (44,2% от общего числа пациентов с побочными симптомами). У 81 вакцинированного (25,6%) наблюдалась только головная боль, у 36 — только лихорадка (11,4%).

У 30 пациентов (9,5%) возникла реакция в месте инъекции. У четырех началась аллергия в легкой форме (1,3%), у такого же числа вакцинированных была зафиксирована липотомия (случился обморок). У трех пациентов началась лихорадка с расстройством желудочно-кишечной системы.

В министерстве здравоохранения Аргентины подчеркнули, что у абсолютного большинства пациентов, столкнувшихся с осложнениями, побочные эффекты были легкими и не потребовали госпитализации. Кроме того, пока нельзя однозначно утверждать о причинно-следственной связи между вакцинацией и большинством осложнений во всех случаях, для проверки этого проводятся дополнительные исследования. Количество случаев возникновения побочных эффектов находятся в ожидаемых пределах, отметили в ведомстве.

На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:РИА Новости

23 декабря власти Аргентины одобрили использование российского препарата от коронавирусной инфекции. Аргентина стала второй страной после Белоруссии, официально разрешившей использование «Спутника V». Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями разрешило применять вакцину в экстренных случаях. 24 декабря в Аргентину из России прибыла первая партия препарата — 300 тыс. доз.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, Аргентина находится на 12-м месте в списке стран по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 (1,62 млн), умерли свыше 43 тыс. человек.

Автор
Георгий Тадтаев
Аргентина коронавирус COVID-19 вакцина
Материалы по теме
Минздрав назвал число получивших вакцину россиян
Общество
На Украине подали заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
Общество
В Сербии разрешили применение вакцины «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter