Пандемия коронавируса , 20 апр, 18:39
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Непал одобрил применение российской вакцины «Спутник V»
Управление по контролю за лекарствами Непала разрешило экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Cпутник V». Об этом сообщает непальская газета Kantipur.
Вакцину разрешено импортировать в страну. Ранее в государстве были одобрены препараты от AstraZeneca, индийской Bharat Biotech и китайской Synopharm.
Как сообщает непальская Kathmandu Post, в Непале выявили 285 900 заболевших COVID-19. Умер 3091 человек.
Вакцину «Спутник V» 12 апреля зарегистрировали в 60-й стране, которой стала Индия. Разработчик средства, Центр Гамалеи, ранее назвал его самым эффективным в мире среди вакцин против коронавируса.