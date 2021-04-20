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Пандемия коронавируса ,  
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Непал одобрил применение российской вакцины «Спутник V»

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters
Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Управление по контролю за лекарствами Непала разрешило экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Cпутник V». Об этом сообщает непальская газета Kantipur.

Вакцину разрешено импортировать в страну. Ранее в государстве были одобрены препараты от AstraZeneca, индийской Bharat Biotech и китайской Synopharm.

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в 60-й стране
Общество
Фото:Yawar Nazir / Getty Images

Как сообщает непальская Kathmandu Post, в Непале выявили 285 900 заболевших COVID-19. Умер 3091 человек.

Вакцину «Спутник V» 12 апреля зарегистрировали в 60-й стране, которой стала Индия. Разработчик средства, Центр Гамалеи, ранее назвал его самым эффективным в мире среди вакцин против коронавируса.

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Источник: JHU
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Непал коронавирус вакцина Спутник V
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