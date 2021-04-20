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Посольство Египта ответило на данные о планах России открыть чартеры

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Посольство Египта в Москве подтвердило данные о планах возобновления чартерного авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Об этом сообщил «РИА Новости» советник по СМИ египетской дипломатической миссии Ахмед Абдель Моэз.

«В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», — сказал Моэз.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов анонсировал открытие чартеров в Египет в «ближайшее время», поскольку принципиальная договоренность об этом уже достигнута. Однако источник ТАСС в авиационных кругах сообщал, что полеты не будут открыты как минимум до конца майских праздников.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РБК, что у них уйдет от недели до двух на формирование программ полетов в Египет.

МИД сообщил об открытии чартеров в Египет в «ближайшее время»
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В феврале посол России в Египте Георгий Борисенко сообщил, что в Москве настроены на возобновление полетов чартеров на египетские курорты. Позже египетские власти говорили о договоренностях с Россией по чартерам на курорты.

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В ноябре 2015 года авиаперелеты между странами были полностью прекращены после теракта на борту самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали 224 человека. Москва объяснила разрыв авиасообщения тем, что властям необходимо убедиться в безопасности полетов.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир. Из-за пандемии авиасообщение прервалось, но в сентябре 2020 года рейсы из Москвы в Каир возобновились.

Египет Хургада Шарм-эль-Шейх авиаперелеты курорты
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Туроператоры оценили сроки возобновления полетов в Египет
Бизнес
МИД сообщил об открытии чартеров в Египет в «ближайшее время»
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