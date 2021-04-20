Посольство Египта ответило на данные о планах России открыть чартеры

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Посольство Египта в Москве подтвердило данные о планах возобновления чартерного авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Об этом сообщил «РИА Новости» советник по СМИ египетской дипломатической миссии Ахмед Абдель Моэз.

«В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», — сказал Моэз.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов анонсировал открытие чартеров в Египет в «ближайшее время», поскольку принципиальная договоренность об этом уже достигнута. Однако источник ТАСС в авиационных кругах сообщал, что полеты не будут открыты как минимум до конца майских праздников.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила РБК, что у них уйдет от недели до двух на формирование программ полетов в Египет.