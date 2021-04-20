Глава МИД Украины сообщил о запросе на разговор с Лавровым

Дмитрий Кулеба (Фото: Thomas Koehler / photothek.de / Global Look Press)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба несколько месяцев назад запрашивал телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако не получил ответа.

«Я запрашивал разговор с министром Лавровым несколько месяцев назад, но он не перезвонил», — сказал Кулеба на брифинге.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Зеленский запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным, когда в Донбассе погибли четверо украинских военных и еще двое были ранены, однако ему также не ответили.

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