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В оперштабе сообщили об отсутствии решения по перелетам в Египет

Фото: Hamada Elrasam / AP
Фото: Hamada Elrasam / AP

Решение о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами пока отсутствует, сообщили в оперативном штабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на встрече с журналистами, передает «Интерфакс».

«В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта», — сказали там.

В оперштабе также уточнили, что, если подобное решение будет принято, о нем дополнительно информируют.

МИД сообщил об открытии чартеров в Египет в «ближайшее время»
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее МИД России сообщал об открытии чартеров в Египет в «ближайшее время», поскольку принципиальная договоренность об этом уже достигнута. Говорилось прежде всего о полетах на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако источник ТАСС в авиационных кругах уточнял, что до конца майских праздников полеты не начнутся.

В начале февраля посол России в Египте Георгий Борисенко сообщал, что в Москве настроены на возобновление полетов чартеров на египетские курорты. Позже египетские власти говорили о договоренностях с Россией по чартерам на курорты. По словам министра гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра, российская авиакомпания Nordwind уже подала заявку на возобновление полетов на оба курорта с 28 марта.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали 224 человека. Москва объяснила разрыв авиасообщения тем, что властям необходимо убедиться в безопасности полетов.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир. Оно еще раз прерывалось из-за пандемии, но в сентябре 2020-го рейсы из Москвы в Каир были возобновлены.

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