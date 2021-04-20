В оперштабе сообщили об отсутствии решения по перелетам в Египет

Фото: Hamada Elrasam / AP

Решение о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами пока отсутствует, сообщили в оперативном штабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на встрече с журналистами, передает «Интерфакс».

«В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта», — сказали там.

В оперштабе также уточнили, что, если подобное решение будет принято, о нем дополнительно информируют.

Ранее МИД России сообщал об открытии чартеров в Египет в «ближайшее время», поскольку принципиальная договоренность об этом уже достигнута. Говорилось прежде всего о полетах на египетские курорты — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Однако источник ТАСС в авиационных кругах уточнял, что до конца майских праздников полеты не начнутся.