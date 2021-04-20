Чехия предложила ЕС выслать офицеров российских спецслужб

Ян Гамачек (Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press)

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД, заявил, что республика приветствовала бы высылку офицеров российских спецслужб государствами — союзниками по Евросоюзу. Об этом он сообщил выступая перед журналистами в пражском международном аэропорту, передает Blesk.cz.

«Конечно, я попросил ЕС о солидарности и помощи, я дал понять, что мы также приветствуем совместную депортацию российских разведчиков», — заявил Гамачек.

Он также добавил, что в Чехии воспринимают реакцию России на высылку сотрудников чешского посольства в Москве как «неадекватную», поэтому в правительстве будут принимать решения о дальнейших шагах.

17 апреля власти Чехии объявили о своем решении выслать 18 российских дипломатов и дали 48 часов на то, чтобы они уехали. Уже 19 апреля дипломатические работники и их семьи, всего 62 человека, покинули страну. Ян Гамачек тогда заявлял, что высланные россияне были связаны с ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службой внешней разведки (СВР). Они подозреваются в причастности к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года, где погибли два человека.