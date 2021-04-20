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Политика ,  
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Чехия предложила ЕС выслать офицеров российских спецслужб

Ян Гамачек
Ян Гамачек (Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press)

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД, заявил, что республика приветствовала бы высылку офицеров российских спецслужб государствами — союзниками по Евросоюзу. Об этом он сообщил выступая перед журналистами в пражском международном аэропорту, передает Blesk.cz.

«Конечно, я попросил ЕС о солидарности и помощи, я дал понять, что мы также приветствуем совместную депортацию российских разведчиков», — заявил Гамачек.

Он также добавил, что в Чехии воспринимают реакцию России на высылку сотрудников чешского посольства в Москве как «неадекватную», поэтому в правительстве будут принимать решения о дальнейших шагах.

ЕС назвал обоснованной высылку российских дипломатов из Чехии
Политика
Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС

17 апреля власти Чехии объявили о своем решении выслать 18 российских дипломатов и дали 48 часов на то, чтобы они уехали. Уже 19 апреля дипломатические работники и их семьи, всего 62 человека, покинули страну. Ян Гамачек тогда заявлял, что высланные россияне были связаны с ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службой внешней разведки (СВР). Они подозреваются в причастности к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице 16 октября 2014 года, где погибли два человека.

Также полиция Чехии заявила, что разыскивает предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы были в районе взрыва в 2014 году.

Москва ответила на шаги Праги высылкой 20 чешских дипломатов. В посольстве страны в Москве останутся работать лишь пять дипломатических работников. Ян Гамачек назвал такие меры чрезмерными и допустил дальнейшее сокращение российского представительства в Чехии. В МИД Чехии отмечали, что посольство страны в Москве сейчас парализовано.

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