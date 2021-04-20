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ЕС назвал обоснованной высылку российских дипломатов из Чехии

Брюссель поддержал решение Чехии о высылке российских дипломатов и считает обоснованными подозрения чешских властей насчет их причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

«Европейский союз полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о решении России выслать в ответ 20 чешских дипломатов», — заявили в дипломатической службе ЕС.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что решение Москвы стало ответом на высылку 18 российских дипломатов из Чехии «на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году», в результате которого погибли двое чешских граждан.
«Эти агенты ГРУ» также ответственны за попытку убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, заявили в дипслужбе.

Евросоюз выразил обеспокоенность повторением злонамеренных действий России в Европе. «Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе», — заключил Брюссель.

МИД заявил об имуществе Чехии после идеи отнять землю посольства в Праге
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Посольство России в Праге

17 апреля власти Чехии объявили о своем решении выслать 18 российских дипломатов и дали 48 часов на то, чтобы они уехали. Накануне дипломатические работники и их семьи покинули страну.

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявлял, что высланные россияне были связаны с ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службой внешней разведки (СВР). Они подозреваются в причастности к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице, говорил премьер-министр Андрей Бабиш.

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В российском МИДе связали высылку дипломатов Чехией с влиянием США. Прага, стремясь угодить Вашингтону, который недавно ввел новые санкции против России, даже превзошла «своих заокеанских хозяев», заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по мнению чешской стороны, работали на ГУ Генштаба ВС (бывшее ГРУ). В октябре 2014 года, в том числе 16-го числа, когда произошел взрыв, они были в Злинском крае, где находятся взорвавшиеся склады с боеприпасами, говорили чешские власти. Ранее британская разведка обвиняла их в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери. Боширов и Петров отрицали свою вину.

Обвинения в адрес России официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала карикатурой, абсурдом и дикостью. В Кремле, говоря о решении Чехии, отметили его недружественный характер.

ЕС Россия Чехия высылка дипломатов
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