ЕС назвал обоснованной высылку российских дипломатов из Чехии

Брюссель поддержал решение Чехии о высылке российских дипломатов и считает обоснованными подозрения чешских властей насчет их причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году, говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

«Европейский союз полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о решении России выслать в ответ 20 чешских дипломатов», — заявили в дипломатической службе ЕС.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что решение Москвы стало ответом на высылку 18 российских дипломатов из Чехии «на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году», в результате которого погибли двое чешских граждан.

«Эти агенты ГРУ» также ответственны за попытку убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, заявили в дипслужбе.

Евросоюз выразил обеспокоенность повторением злонамеренных действий России в Европе. «Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе», — заключил Брюссель.