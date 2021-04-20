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Колумбия выразила протест России в связи с нарушением воздушных границ

Ил-96
Ил-96 (Фото: Global Look Press)

Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе получил ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Колумбии российским самолетом Ил-96. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Клаудиа Блум.

«МИД [Колумбии] от имени национального правительства вручило официальное сообщение послу России в Боготе, в котором выразило решительный протест в связи с нарушением российским самолетом 19 апреля воздушного пространства Колумбии», — говорится в сообщении в Twitter.

Российский посол подтвердил ТАСС, что его вызвали в МИД Колумбии для разговора с министром.

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Фото:Министерство обороны Республики Беларусь

В середине марта пограничная служба Украины заявила, что российский вертолет нарушил воздушную границу в Сумской области. Согласно сообщению, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 м.

Минобороны Эстонии в феврале передало, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 нарушил воздушное пространство страны неподалеку от острова Вайндлоо. Минобороны России тогда опровергло данную информацию.

Колумбия нота протеста Россия нарушение границы
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