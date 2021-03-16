Политика , 16 мар, 21:29
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Украина обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Украинская сторона заявила, что российский вертолет нарушил ее воздушное пространство в Сумской области. Об этом заявлено на сайте пограничной службы Украины.
«Пограничный наряд <...> зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 м на территорию Украины», — отмечается в сообщении.
Служба потребовала у пограничного управления ФСБ России информацию о принадлежности вертолета и причинах, по которым он нарушил границу.
Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство республики рядом с островом Вайндлоо. По данным ведомства, он провел над территорией острова более минуты. Российские власти опровергли сообщение.