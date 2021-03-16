Украина обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинская сторона заявила, что российский вертолет нарушил ее воздушное пространство в Сумской области. Об этом заявлено на сайте пограничной службы Украины.

«Пограничный наряд <...> зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 м на территорию Украины», — отмечается в сообщении.

Служба потребовала у пограничного управления ФСБ России информацию о принадлежности вертолета и причинах, по которым он нарушил границу.

Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство республики рядом с островом Вайндлоо. По данным ведомства, он провел над территорией острова более минуты. Российские власти опровергли сообщение.