Минобороны опровергло сообщения о пересечении Ил-76 границы Эстонии

Самолёт Ил-76 (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 не нарушал воздушные границы Эстонии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве объяснили, что 3 февраля экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.

«Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения», — сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что в момент перелета никаких претензий к российскому экипажу не было предъявлено.

Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что российский самолет нарушил в воздушное пространство республики рядом с островом Вайндлоо, передает Delfi. В оборонном ведомстве отметили, что воздушное судно провело более минуты над территорией Эстонии. Кроме того, издание сообщает, что МИД Эстонии вызвал российского посла и передал ему соответствующую ноту.