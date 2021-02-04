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Политика ,  
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Минобороны опровергло сообщения о пересечении Ил-76 границы Эстонии

Самолёт Ил-76
Самолёт Ил-76 (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 не нарушал воздушные границы Эстонии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве объяснили, что 3 февраля экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил осуществил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.

«Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. Экипаж самолета находился в постоянной связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения», — сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что в момент перелета никаких претензий к российскому экипажу не было предъявлено.

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Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что российский самолет нарушил в воздушное пространство республики рядом с островом Вайндлоо, передает Delfi. В оборонном ведомстве отметили, что воздушное судно провело более минуты над территорией Эстонии. Кроме того, издание сообщает, что МИД Эстонии вызвал российского посла и передал ему соответствующую ноту.

Ранее в Минобороны России сообщали о перехвате разведывательного самолета Falcon 20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Для его перехвата в воздух был поднят истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Российский экипаж сопроводил его над акваторией Баренцева моря, после чего вернулся на аэродром базирования. Отмечалось, что норвежский самолет не нарушил российской границы.

Россия Эстония Ил-76 нарушение границы
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