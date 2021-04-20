Власти решили через суд добиться восстановления «Невской мануфактуры»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга обратился в Арбитражный суд с просьбой обязать АО «Невская мануфактура», на территории которой произошел сильный пожар, отреставрировать сгоревшую фабрику, сообщается на сайте комитета.

Власти рассчитывают, что владелец «Комплекса построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» — объекта культурного наследия регионального значения — «в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу» выполнит «комплекс противоаварийных работ» и в течение четырех лет восстановит фабрику.

Кроме того, «за неисполнение решения суда в установленный срок» комитет намерен потребовать неустойку в размере 100 тыс. руб., а за повторное невыполнение требований обязать АО «Невская мануфактура» уплатить уже 200 тыс. руб. ежемесячно.

12 апреля власти подали в управление МВД по Невскому району Петербурга заявление о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.