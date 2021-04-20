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Общество ,  
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Власти решили через суд добиться восстановления «Невской мануфактуры»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга обратился в Арбитражный суд с просьбой обязать АО «Невская мануфактура», на территории которой произошел сильный пожар, отреставрировать сгоревшую фабрику, сообщается на сайте комитета.

Власти рассчитывают, что владелец «Комплекса построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» — объекта культурного наследия регионального значения — «в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу» выполнит «комплекс противоаварийных работ» и в течение четырех лет восстановит фабрику.

Кроме того, «за неисполнение решения суда в установленный срок» комитет намерен потребовать неустойку в размере 100 тыс. руб., а за повторное невыполнение требований обязать АО «Невская мануфактура» уплатить уже 200 тыс. руб. ежемесячно.

12 апреля власти подали в управление МВД по Невскому району Петербурга заявление о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Путин наградил орденами тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных
Общество
Пожар в здании фабрики &laquo;Невская мануфактура&raquo;

«Невская мануфактура» загорелась 12 апреля. В результате пожара погиб сотрудник МЧС, еще трое пострадали. Огнем было охвачено 10 тыс. кв. м. В тушении задействовали более 350 человек и свыше 70 единиц техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, которые сбросили более 240 т воды. Пожар ликвидировали лишь 16 апреля.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Генеральный директор АО «Невская мануфактура» и его заместитель были задержаны. Владельцы сгоревшей фабрики в течение семи лет не выполняли предписания МЧС.

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«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что причиной пожара мог стать поджог.
Источник ТАСС в правоохранительных органах говорил, что пожар устроили там, где было производство резиновых лодок. Однако следствие проверяет и другие версии, включая короткое замыкание.

«Невская мануфактура» пожар суд реставрация
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