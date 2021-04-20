Росавиация выпустила памятки для туристов в Турции и Танзании

Росавиация подготовила памятки для россиян, которые находятся в Турции и Танзании или имеют авиабилеты на рейсы в эти страны на время приостановки авиасообщения, с 15 апреля по 1 июня.

Так, тем, кто покупал билеты в Турцию самостоятельно и хочет вернуться домой, как планировал, необходимо следить за информацией от авиакомпании, в которой был приобретен билет. Если пассажир хочет вернуться раньше, следует обратиться к перевозчику, чтобы согласовать перенос даты рейса или переоформить билет.

Если билет приобретен в рамках тура, нужно уточнить у туроператора информацию о возможном изменении вылета, если не планируется возвращение раньше срока. В противном случае следует предупредить представителя туроператора о своем решении и обсудить с ним возможные варианты.

Если куплены билеты в Турцию с датами вылета с 15 апреля по 1 июня, стоит обратиться в авиакомпанию и согласовать изменение сроков поездки (пункта назначения) или возврат провозной стоимости.