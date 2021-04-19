МИД заявил о «поставленных на кон» из-за Чехии судьбах дипломатов

Автомобили с дипломатическими номерами, доставившие сотрудников посольства Чехии в РФ с семьями в аэропорт Шереметьево (Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости)

Власти Чехии своими враждебными действиями против России ставят под удар собственных же дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

«Это низкопробно, я бы охарактеризовала именно так. Это их большая проблема — то, что они сделали. Они поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова добавила, что подобными действиями чешские власти показывают неуважение к гражданам Чехии.

Ранее из Чехии выслали 18 российских дипломатов, которых власти республики идентифицировали как сотрудников ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Прага подозревает, что они причастны к взрывам на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека.