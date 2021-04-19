В Гидрометцентре предупредили о мокром снеге в Москве

Мокрый снег с дождем ожидаются в Москве 20 и 21 апреля, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник и среду прогнозируется и дождь, и мокрый снег. Особенно осадки будут активны во второй половине вторника и в ночь на среду», — сказал Вильфанд.

По разным прогнозам, в столице за два дня может выпасть от 7-8 до 15-18 мм осадков. Это около 20% месячной нормы, отметил синоптик. При этом он сообщил, что заморозков в этот период не ожидается.

Вильфанд добавил, что снег в апреле — это обычное явление. «Не стоит удивляться, очень редкое явление, когда во второй половине апреля не бывает снега», — отметил он.