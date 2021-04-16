В Гидрометцентре сообщили о ночных заморозках в апреле

В ночь на 20 апреля в Москве и Подмосковье возможны заморозки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной.

«Ночью воздух будет охлаждаться, поэтому вероятны заморозки», — сказала Паршина. По ее словам, температура воздуха может опуститься до -1 градуса.

Заморозки ожидаются из-за прихода в столицу скандинавского циклона, который должен вытеснить теплые антициклоны, пояснила эксперт.

При этом в ночь на 21 апреля температура воздуха может составить от нуля до +5 градусов. По словам Паршиной, могут возникнуть смешанные осадки в виде дождя со снегом.