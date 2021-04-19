Арестованный сахалинский депутат отчитался о доходе почти в 63 млрд руб.

Дмитрий Пашов (Фото: dumasakhalin.ru)

Доход депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который находится под арестом в СИЗО Хабаровска, за год составил 62,8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Сахалинской областной думы. В собственности депутата также значатся 1/5 квартиры площадью 124 кв. м.

У его жены доход за год составил 215 тыс. руб., в ее собственности также находится 1/5 квартиры, земельный участок площадью 1 тыс. кв. м и жилой дом площадью 228 кв. м, а также легковой автомобиль Toyota Rush. У их несовершеннолетнего ребенка в собственности также 1/5 квартиры в 124 кв. м.

Заработок Пашова в 2020 году на 63,5 млн больше, чем за прошлый год. Так, в 2019 году его доход составлял 6,2 млрд руб., а в собственности находилась 1/5 доля квартиры площадью 124 кв. м. В том году, по оценкам Forbes, Пашов занял первое место по доходам среди российских чиновников.

По данным системы СПАРК, Пашов — гендиректор и владелец компании рыбодобывающей компании «Монерон».