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Доходы власти ,  
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Арестованный сахалинский депутат отчитался о доходе почти в 63 млрд руб.

Дмитрий Пашов
Дмитрий Пашов (Фото: dumasakhalin.ru)

Доход депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, который находится под арестом в СИЗО Хабаровска, за год составил 62,8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Сахалинской областной думы. В собственности депутата также значатся 1/5 квартиры площадью 124 кв. м.

У его жены доход за год составил 215 тыс. руб., в ее собственности также находится 1/5 квартиры, земельный участок площадью 1 тыс. кв. м и жилой дом площадью 228 кв. м, а также легковой автомобиль Toyota Rush. У их несовершеннолетнего ребенка в собственности также 1/5 квартиры в 124 кв. м.

Заработок Пашова в 2020 году на 63,5 млн больше, чем за прошлый год. Так, в 2019 году его доход составлял 6,2 млрд руб., а в собственности находилась 1/5 доля квартиры площадью 124 кв. м. В том году, по оценкам Forbes, Пашов занял первое место по доходам среди российских чиновников.

По данным системы СПАРК, Пашов — гендиректор и владелец компании рыбодобывающей компании «Монерон».

В Хабаровске суд арестовал сахалинского депутата-миллиардера
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Суд в Хабаровске арестовал депутата Пашова 1 марта. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля.

Задержание Пашова порталы Sakhalin.info и «Сахалин-Курилы» связывали с делом «крабового короля» Олега Кана, который обвиняется в организации убийства и находится в международном розыске. Пособником Кана следствие считает Дмитрия Полякова, его в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы. Официально причину задержания самого Пашова СК не называл.

Sakhalin.info со ссылкой на источник сообщал, что после задержания Пашова допрашивали про рыбу, «а потом предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится Олег Кан».

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Телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» выпустили расследования о бизнесе Олега Кана, в которых говорилось, что тот через подставных лиц управлял компанией, занимавшейся контрабандой дальневосточного краба. В этих расследованиях также упоминалась и компания «Монерон».

У Кана прошли обыски, однако он успел покинуть страну. После этого у Пашова, которого в расследовании «России 24» связывали с бизнесом «крабового короля», также прошли обыски. Дмитрий Пашов тогда говорил, что дело против Кана началось из-за «передела рынка водных биологических ресурсов».

Среди российских федеральных чиновников лидером по уровню дохода в 2021 году стал сенатор от Камчатки и совладелец «Океанрыбфлота» Валерий Пономарев. Он заработал 4,1 млрд руб. Это крупнейшая сумма заработка в целом среди представителей власти на федеральном уровне.

крабы Сахалин депутат
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