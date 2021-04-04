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СМИ сообщили о схеме банковских мошенников со вкладами

Мошенники под видом сотрудников банков начали предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо от Сбербанка.

«Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка», — говорилось в письме. По данным агентства, тем, кто заинтересовался предлагают перейти по ссылке на поддельную страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль.

Эту схему используют для получения доступа к настоящему онлайн-банку, пояснила агентству глава группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Альфа-банк начнет платить за информацию о телефонных мошенниках
Финансы
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

При этом мошенники могут как позвонить клиентам банков, так и писать им на электронную почту. Килюшева добавила, что мошенники изменили схему, поскольку многие россияне уже знают, что нельзя сообщать по телефону коды из сообщений для подтверждения операций.

Ранее Альфа-банк сообщил, что начнет выплачивать денежное вознаграждение в 1 млн руб. за данные о телефонных мошенниках, если она поможет раскрыть мошеннический call-центр или поймать работающих там преступников. Всего банк рассчитывает потратить на эти цели 5 млн руб., но готов увеличить финансирование, если получит много полезных данных.

Банк «Тинькофф» в феврале опубликовал исследование, в котором говорилось, что в 2020 году мошенники похищали у россиян за один раз в среднем 13,9 тыс. руб. — на 8% меньше среднего чека кражи 2019 года (15 тыс. руб.).

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