СМИ сообщили о схеме банковских мошенников со вкладами
Мошенники под видом сотрудников банков начали предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо от Сбербанка.
«Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка», — говорилось в письме. По данным агентства, тем, кто заинтересовался предлагают перейти по ссылке на поддельную страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль.
Эту схему используют для получения доступа к настоящему онлайн-банку, пояснила агентству глава группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.
При этом мошенники могут как позвонить клиентам банков, так и писать им на электронную почту. Килюшева добавила, что мошенники изменили схему, поскольку многие россияне уже знают, что нельзя сообщать по телефону коды из сообщений для подтверждения операций.