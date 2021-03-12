ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Если клиенты не хотят иметь дистанционный доступ к своим счетам, кредитные организации должны отключать его, считает ЦБ, — это поможет бороться с мошенниками. Часть банков так и делают, но подобная мера может стать обязательной

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Банк России работает над тем, «чтобы у клиента было право, а, соответственно, у банка — обязанность ограничить дистанционный доступ к своим счетам». Об этом в четверг, 11 марта, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям, которое прошло на площадке Ассоциации российских банков.

Существенному сокращению хищений такая мера способствовать не будет, признал Сычев, но отметил, что она серьезно затруднит возможность мошенников влиять на клиента. От банков для внедрения такого сервиса потребуются «определенные технические доработки», а также изменение маркетинговой политики, уточнил он.

«Эта работа ведется, сейчас [временные] границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей. Поэтому цель такая есть, в путь уже пошли, когда будет результат — пока не скажу», — пояснил Сычев.

Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК сообщил, что инициатива сейчас прорабатывается. «Она должна распространяться на всех клиентов. Технологически такой функционал уже реализован у ряда банков. Мера действенна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников».