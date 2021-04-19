Кузнецова сообщила о возвращении 44 детей из лагерей беженцев в Сирии

Фото: deti.gov.ru

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова забрала 44 российских ребенка из приютов в Дамаске и лагерей беженцев в Сирии. Об этом Кузнецова сообщила журналистам.

«Сегодня состоялся самый большой вылет за все время наших поездок за ними, 44 ребенка. 34 ребенка мы забрали из лагерей [беженцев] Аль-Холь и Рош и еще сегодня буквально ночью завершились поиски детей по приютам Дамаска, еще десять детей теперь тоже с нами. Их ждут родственники», — сказала Кузнецова.

По ее словам, дети разных возрастов, самому маленькому из них два года. В России их обследуют медики, а затем вернут родственникам.

На территории Сирийской Арабской Республики еще находятся около ста детей из России, уточнила Кузнецова, по ее словам, в ближайшее время еще 12 детей будут переданы из лагеря Рош. «Будем пристально работать с лагерем Рош, потому что в лагерь Аль-Холь пока нельзя, там ведутся антитеррористические мероприятия, и по этим причинам ранее сорвалось несколько выездов за детьми», — сказала омбудсмен.



Несовершеннолетних россиян вывозят из Сирии, потому что их родители ранее вступили в ряды группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация. — РБК) и забрали с собой своих детей, рассказывала ранее Кузнецова. По ее словам, в большинстве случаев речь идет о выходцах из Чечни и Дагестана. Родители, стремившиеся присоединиться к исламистам, вывозили их из страны в районы, контролируемые ИГ. После этого взрослые бросали их или погибали, в результате дети оставались без присмотра. Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года.