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В Россию вылетел из Сирии самолет с 15 российскими детьми

В ночь на 9 сентября в России приземлится самолет, забравший из Сирии 15 российских детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рош», — отметили в пресс-службе. Там указали, что это второй вывозной рейс с детьми россиян после вынужденного перерыва из-за распространения коронавируса.

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В пресс-службе отметили, что работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего в Россию вернули из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке 182 ребенка — 122 из Ирака и 60 из Сирии.

В августе сообщалось, что из Сирии и Ирака на родину вернули 157 российских детей.

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Фото: Matt Cardy / Getty Images

Несовершеннолетних россиян вывозят потому, что их родители ранее вступили в ряды группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), забрав своих детей с собой в Ирак или Сирию. В 2017 году Кузнецова отмечала, что всего из России забрали около 350 детей, чьи родители в большинстве случаев выходцы из Чечни или Дагестана.

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Тогда же она заявила, что спасению детей мешает бюрократия, которая должна отступать на второй план, если «идет речь о жизни ребенка» и «возвращении его из того кошмара, куда он попал». В 2019 году Кузнецова сообщала, что группа российских специалистов в Сирии проводит забор ДНК, необходимый для идентификации детей россиян.

Теги: Сирия, Россия, Анна Кузнецова
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