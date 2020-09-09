В Россию вылетел из Сирии самолет с 15 российскими детьми

В ночь на 9 сентября в России приземлится самолет, забравший из Сирии 15 российских детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 15 российских детей, находившихся в лагерях Аль-Холь и Рош», — отметили в пресс-службе. Там указали, что это второй вывозной рейс с детьми россиян после вынужденного перерыва из-за распространения коронавируса.

В пресс-службе отметили, что работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего в Россию вернули из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке 182 ребенка — 122 из Ирака и 60 из Сирии.

В августе сообщалось, что из Сирии и Ирака на родину вернули 157 российских детей.