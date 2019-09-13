В МИД России сообщили о планах вернуть из Ирака 30 российских детей

В МИД России сообщили о планах вернуть из Ирака 30 российских детей

В целевой рабочей группе по реализации мер по возвращению российских детей из зон боевых действий в Сирии и Ираке заявили о планах в ближайшее время вернуть из Ирака еще 30 российских детей. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«В ближайшее время планируется вернуть на Родину оставшихся 30 детей», — говорится в тексте сообщения по результатам заседания рабочей группы под председательством уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой и спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова. По данным МИД, ранее в рамках трех гуманитарных миссий из Ирака удалось вывезти 90 несовершеннолетних детей россиян.

Рабочая группа также рассмотрела необходимые меры по репатриации российских детей из Сирии.

7 сентября в Москву на специальном борте Минобороны прибыла первая группа детей российских граждан, воевавших в Сирии на стороне боевиков. По словам Кузнецовой, группа российских специалистов в Сирии проводит забор ДНК, необходимый для идентификации детей россиян.