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Дело Навального ,  
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В ФБК обвинили «крысу» в сливе данных собравшихся на митинг за Навального

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Утечку данных граждан, которые зарегистрировались для участия в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, организовал бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом). Об этом в эфире «Навальный. Live» сообщил руководитель сети региональных штабов ФБК Леонид Волков.

«Как всегда, 99% хакерских атак происходит через инсайдера — через крысу. У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера. Мы скоро опубликуем подробный отчет об инциденте», — сказал Волков. Он добавил, что никакие персональные данные, кроме e-mail адресов, не утекли.

По словам Волкова, в ФБК уже были случаи увольнения сотрудников из-за похожих инцидентов.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Ранее о появлении в интернете базы данных электронных адресов сообщал директор ФБК Иван Жданов. Речь шла об e-mail адресах, которые оставляли на сайте «Свободу Навальному» те, кто собрался на митинг в поддержку политика. В ФБК заверяют, что такая утечка не опасна, и максимальная угроза от случившегося — рассылка фишинговых писем по этим адресам.

Навальному 2 февраля заменили условный срок на реальный в рамках дела «Ив Роше».Его этапировали в исправительную колонию № 2 в городе Покрове Владимирской области.

В конце марта адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила о проблемах со здоровьем у ее подзащитного. По ее словам, у политика развивается болезнь позвоночника. Позже в Instagram Навального появилось сообщение о том, что у него нога «потеряла чувствительность».

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Он потребовал, чтобы к нему впустили врача за его счет для проведения осмотра, а также дали возможность купить необходимые лекарства. Из-за отказа в этом Навальный объявил голодовку. 12 апреля в его Twitter было указано, что оппозиционер потерял 8 кг с момента начала голодовки. Всего с момента попадания в колонию он похудел на 15 кг. В УФСИН по Владимирской области сообщили, что Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».

Алексей Навальный ФБК база данных митинг
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