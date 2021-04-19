В ФБК обвинили «крысу» в сливе данных собравшихся на митинг за Навального

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Утечку данных граждан, которые зарегистрировались для участия в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, организовал бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом). Об этом в эфире «Навальный. Live» сообщил руководитель сети региональных штабов ФБК Леонид Волков.

«Как всегда, 99% хакерских атак происходит через инсайдера — через крысу. У нас бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера. Мы скоро опубликуем подробный отчет об инциденте», — сказал Волков. Он добавил, что никакие персональные данные, кроме e-mail адресов, не утекли.

По словам Волкова, в ФБК уже были случаи увольнения сотрудников из-за похожих инцидентов.

Ранее о появлении в интернете базы данных электронных адресов сообщал директор ФБК Иван Жданов. Речь шла об e-mail адресах, которые оставляли на сайте «Свободу Навальному» те, кто собрался на митинг в поддержку политика. В ФБК заверяют, что такая утечка не опасна, и максимальная угроза от случившегося — рассылка фишинговых писем по этим адресам.