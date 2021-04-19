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В Гималаях нашлись пропавшие российские альпинисты

Фото: @sst8848 / Twitter
Фото: @sst8848 / Twitter

В Гималаях нашлись трое российских альпинистов, о пропаже которых передавали ранее СМИ. Об этом в Twitter сообщает компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги альпинистам в лагерях.

«Один уже доставлен на альпинистскую базу в горах, еще двоих доставляют на вертолете», — говорится в сообщении.

В Seven Summit Treks уточняют, что россияне не выходили на связь с момента последнего сбора, их обнаружили шерпы — представители народности, проживающей на территории Непала. До пропажи альпинистов в последний раз видели 16 апреля.

Двое из обнаруженных совершили успешное восхождение, отмечают в компании. Вскоре всех троих доставят в больницу в Катманду.

«Три наших гражданина найдены, поисковая операция продолжалась меньше суток. Со вчерашнего вечера они не выходили на связь. Так как в горах была плохая погода, сильный ветер до 50 км/ч, стемнело — и вертолеты не могли туда подняться. Это очень высоко: 7653 м», — рассказал РБК заведующий консульским отделом посольства России в Непале Михаил Сковородников. По его словам, в понедельник, 19 апреля, спасательную операцию возобновили, спустя два часа туристов нашли и спустили в базовый лагерь.

«Медицинская помощь им требуется. Им на месте была оказана первая помощь. В данный момент они специальным вертолетом перенаправляются в Катманду для помещения в госпиталь. По мнению врачей, их жизни ничего не угрожает. Имеются обморожения и некоторые проявления горной болезни. Как только появится возможность, мы обязательно посетим их в госпитале», — добавил Сковородников.

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Фото:ГУ МЧС по Республике Хакасия

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Ранее ресурсы Everest Today и Russian Climb сообщали о том, что альпинисты не выходили на связь. Пропали россияне Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синев. На поиски пропавших направился альпинист Вальдемар Ковалевский, который недавно спустился с высочайшей точки горного массива Аннапурна I— с высоты 8091 м.

РБК обратился за комментарием в Seven Summit Treks, посольство России в Непале и к Сергею Кондрашкину.

В январе этого года в Кашмире при тренировочном восхождении на Пастори-Пик погиб российско-американский альпинист Александр Гольдфарб. Его тело нашли спасатели. Альпинист готовился зимнему восхождению на вершину Брод-Пик. Ее высота — 8051 м над уровнем моря.

альпинисты Гималаи поиски россияне новости
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