В Гималаях нашлись пропавшие российские альпинисты

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В Гималаях нашлись трое российских альпинистов, о пропаже которых передавали ранее СМИ. Об этом в Twitter сообщает компания Seven Summit Treks, которая предоставляет услуги альпинистам в лагерях.

«Один уже доставлен на альпинистскую базу в горах, еще двоих доставляют на вертолете», — говорится в сообщении.

В Seven Summit Treks уточняют, что россияне не выходили на связь с момента последнего сбора, их обнаружили шерпы — представители народности, проживающей на территории Непала. До пропажи альпинистов в последний раз видели 16 апреля.

Двое из обнаруженных совершили успешное восхождение, отмечают в компании. Вскоре всех троих доставят в больницу в Катманду.

«Три наших гражданина найдены, поисковая операция продолжалась меньше суток. Со вчерашнего вечера они не выходили на связь. Так как в горах была плохая погода, сильный ветер до 50 км/ч, стемнело — и вертолеты не могли туда подняться. Это очень высоко: 7653 м», — рассказал РБК заведующий консульским отделом посольства России в Непале Михаил Сковородников. По его словам, в понедельник, 19 апреля, спасательную операцию возобновили, спустя два часа туристов нашли и спустили в базовый лагерь.