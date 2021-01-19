Российско-американский альпинист погиб при восхождении в Кашмире

Александр Гольдфарб (Фото: k2winter / Instagram)

Российско-американский альпинист Александр Гольдфарб погиб при восхождении на Пастори-Пик в Кашмире, сообщается на странице K2 Winter Expeditions News в Instagram. Спасатели нашли тело альпиниста, сообщили военные Пакистана, передает Reuters.

Гольдфарб пропал 16 января на Пастори-Пике, где он готовился к зимнему восхождению на вершину Брод-пик, высота которой составляет более 8 тыс. м, расположенную в 8 км от вершины Чогори. Гольдфарб восходил на гору с венгерским партнером Золтано Шланко, однако на одном из этапов пути он решил повернуть назад из-за опасной местности с расщелинами. Гольдфарб продолжил путь в одиночку и не вернулся вечером в лагерь, как было условлено. После этого были начаты его поиски.

К поискам Гольдфарба привлекли частный вертолет, а утром 18 января на место прилетели также два вертолета пакистанской армии. Поиски вели на месте, где Гольдфарба видели в последний раз, а также на его запланированном маршруте. При третьем облете тело Гольдфарба нашли, предположительно, он упал с горы.

Гольдфарб был гражданином России, США и Израиля. В последние месяцы он лечил в Бостоне пациентов с COVID-19. Ранее он уже совершал восхождения. В частности, он покорил высоту 6,9 тыс. м Аконкагуа, самую высокую гору в Южной Америке, и семитысячник Пик Ленина. В феврале 2020 года Гольдфарб достиг вершины Ама-Даблам высотой 6,8 тыс. метров в Непале, недалеко от Эвереста.