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В Хакасии пропали трое туристов на снегоходах

Фото: ГУ МЧС по Республике Хакасия
Фото: ГУ МЧС по Республике Хакасия

Спасатели начали поиски трех снегоходчиков, пропавших в Орджоникидзевском районе Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ночью поступила информация о том, что трое мужчин, проживающих в одной из гостиниц поселка Приисковый, не вернулись с туристического маршрута. Утром группа спасателей в составе семи человек и пяти единиц техники выдвинулись к месту происшествия для поиска пропавших.

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Фото:МВД России

Также в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС, базирующийся в Абакане. Однако погодные условия пока не позволяют применить воздушное судно. В горных районах Хакасии возможны порывы ветра до 30 м/с, сообщили в МЧС.

В феврале в Чечне пропали 14 местных жителей. Они отправились в лес для сбора черемши и перестали выходить на связь. На их поиски направили спасателей, также были задействованы волонтеры. Пропавшие самостоятельно вышли из леса на окраине села Аршты в Ингушетии.

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