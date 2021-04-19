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СМИ сообщили о троих пропавших в Гималаях россиянах

Трое россиян пропали без вести в районе горного массива Аннапурна в Гималаях. Об этом сообщает портал Russian Climb в Twitter.

«Россияне Сергей, Дмитрий и Александр пропали без вести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром на их поиски вылетит вертолет.

О пропавших альпинистах также сообщает Everest Today. По данным портала, речь идет о Сергее Кондрашкине, Дмитрии Синеве и Александре Лутхокине. Отмечается, что на их поиски отправился польский альпинист Вальдемар Ковалевский, который недавно спустился в высочайшей точки массива — Аннапурна I (высота 8091 м).

На Эльбрусе погиб альпинист из Польши
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Фото:Константин Михайлов / Global Look Press

В январе при восхождении на Пастори-Пик в Кашмире погиб российско-американский альпинист Александр Гольдфарб. Он пропал во время тренировочного восхождения. Позже спасатели нашли его тело. Предположительно, альпинист упал с горы.

горы Гималаи Непал альпинисты
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