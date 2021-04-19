Володин предупредил о дальнейших «ударах» США по промышленности России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
РПЛ выступила против создания Cуперлиги в Европе Спорт, 10:33 The Guardian узнала об иске в суд ФРГ против пяти соратников Кадырова Политика, 10:31 Севший из-за инсульта у пилота Boeing вылетит в Токио через 18 часов Общество, 10:31 Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге РБК и СберБизнес, 10:30 СМИ узнали о планах ввести QR-коды для работающих на митингах журналистов Политика, 10:25 Сезон отчетов стартовал: на этой неделе — J&J, Netflix, NextEra, Intel Инвестиции, 10:22 В ДТП на трассе под Курганом погибли три человека Общество, 10:22 Индекс Мосбиржи поднялся до нового исторического максимума Инвестиции, 10:20 Дерипаска обвинил Росстат в «жонглировании цифрами» о числе бедных Общество, 10:11 В Гималаях нашлись пропавшие российские альпинисты Общество, 10:10 РБК Инвестиции: как «сомнительные стартапы» становятся «единорогами» Pro, 10:04 Какая недвижимость продолжает приносить рентный доход Партнерский материал, 10:03 «Росатом» исключат из тендера на АЭС в Чехии после шпионского скандала Политика, 10:01 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 10:01
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Война санкций ,  
0 

Володин предупредил о дальнейших «ударах» США по промышленности России

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

России следует ожидать дальнейших «претензий» со стороны США, «удары» могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, российская экономика развивается даже в ситуации2 с пандемией. Поэтому, чтобы остановить развитие России, новые «удары» США будут направлены на промышленность и топливно-энергетическую отрасль страны, считает спикер Госдумы.

Володин полагает, что развитие России как суверенного и сильного государства не выгодно американцам. «Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема», — уточнил он. По его словам, России нужно делать все возможное, чтобы не допустить «вмешательства извне».

Кремль не увидел угрозы экономике от новых санкций США
Политика
<p>Дмитрий Песков</p>

15 апреля президент США Джо Байден распорядился ввести новые санкции против России, обвинив Москву в попытках повлиять на политику США и их союзников, хакерских атаках и пособничеству международной коррупции. По мимо этого Америка выслала десять российских дипломатов.

16 апреля Россия предприняла ответные дипломатические шаги. Так, Москва объявила о высылке десяти американских дипломатов, а послу США в Москве Джону Салливану рекомендовала временно вернуться на родину для консультаций. США больше не смгут нанимать на работу в своих посольствах граждан России и граждан третьих стран, а число американских дипломатов, которые смогут приехать в посольство в России в командировку, будет ограничено 10 людьми в год. Также будет прекращена деятельность подконтрольных американским госструкторам фондов и НПО на территории России.

Россия ввела санкции против главы ФБР и директора бюро тюрем США
Политика
Кристофер Рэй

Читайте на РБК Pro
Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как «дезертиры» из Кремниевой долины меняют жизнь Техаса — Bloomberg «Маленькая компания из нищей, убитой России»: Касперский — о начале пути

Кроме того, Москва бессрочно закрыла въезд для шести действующих и двух бывших высокопоставленных сотрудников американской администрации, в том числе запретила въезд директору ФБР Кристоферу Рэю, директору Нацразведки США Эврил Хейнс, экс-директору ЦРУ Роберту Вулси и др.

В Госдепартаменте в ответ заявили, что санкции России в отношении США «ведут к эскалации» и «достойны сожаления». Там также оставили за собой право на ответные санкции.

Вячеслав Володин США санкции
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
СМИ узнали о риске санкций США на вторичный рынок долговых бумаг России
Экономика
Россия ответила США на санкции. Главное
Политика
Речь Байдена о санкциях против России и разговоре с Путиным. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter