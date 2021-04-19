Володин предупредил о дальнейших «ударах» США по промышленности России

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

России следует ожидать дальнейших «претензий» со стороны США, «удары» могут быть направлены на промышленность и топливно-энергетический комплекс. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, российская экономика развивается даже в ситуации2 с пандемией. Поэтому, чтобы остановить развитие России, новые «удары» США будут направлены на промышленность и топливно-энергетическую отрасль страны, считает спикер Госдумы.

Володин полагает, что развитие России как суверенного и сильного государства не выгодно американцам. «Более того, сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место в мире, для США и их союзников неприемлема», — уточнил он. По его словам, России нужно делать все возможное, чтобы не допустить «вмешательства извне».

15 апреля президент США Джо Байден распорядился ввести новые санкции против России, обвинив Москву в попытках повлиять на политику США и их союзников, хакерских атаках и пособничеству международной коррупции. По мимо этого Америка выслала десять российских дипломатов.