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В Гидрометцентре дали прогноз на лето

В летние месяцы температура воздуха в европейской части России будет близка к норме или незначительно превысит ее. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Лето будет в целом нехолодным в умеренных широтах европейской части России, в Московской области и сопредельных областях», — сказал Вильфанд.

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Фото:Дмитрий Коробейников / ТАСС

По его словам, также теплое лето будет в Черноземье, на юге европейской территории страны. При этом синоптик добавил, что долгосрочные прогнозы не бывают точными. «Это наиболее вероятные сценарии, и эта вероятность не превышает 70%», — пояснил он.

Накануне в Москве зафиксировали новый температурный рекорд. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала РБК, что
в 13:00 температура повысилась до плюс 21,2 градуса, что уже выше суточного рекорда, удерживающегося с 2008 года, на 0,8 градуса. Однако, по словам синоптика, в ближайшие дни в регионе произойдет смена одного антициклона на другой, который принесет дожди и понижение температуры.

Гидрометцентр погода лето Роман Вильфанд
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