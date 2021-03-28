Синоптик спрогнозировал «персиковое» лето в центральной России
Жителей центральной части России ожидает «персиковое» лето, сообщил Ura.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Температура в летние месяцы будет превышать климатическую норму на один-два градуса, пояснил он.
«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», — отметил синоптик.
По его словам, в июне и августе осадков будет в пределах нормы, а в июле ожидается дефицит влаги, он «может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы».