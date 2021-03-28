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Синоптик спрогнозировал «персиковое» лето в центральной России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Жителей центральной части России ожидает «персиковое» лето, сообщил Ura.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура в летние месяцы будет превышать климатическую норму на один-два градуса, пояснил он.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое — на один-два градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его персиковым», — отметил синоптик.

По его словам, в июне и августе осадков будет в пределах нормы, а в июле ожидается дефицит влаги, он «может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы».

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Тишковец считает, что погода предстоящим летом идеально подойдет для отдыха в центральной части страны. Кроме того, такая погода благоприятна для урожая.

25 марта главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о начале метеорологической весны в Москве. С этого дня среднесуточная температура в столице будет выше нуля. В центре погоды «Фобос» отметили, что метеорологическая весна пришла в город на четыре дня позже.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует аномально теплую погоду до конца марта в регионах Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

погода лето Россия
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