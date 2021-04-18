Посол Чехии приехал в МИД

Витезслав Пивонька (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька приехал к зданию МИДа, сообщает корреспондент ТАСС.

Чешского дипломата вызвали на Смоленскую площадь после решения Праги о высылке россиян, которых власти Чехии заподозрили в работе на разведку и причастности к инциденту в Врбетице.

По данным госагентств, Пивонька вошел внутрь, не став общаться с журналистам. Глава чешской дипмиссии пробыл в МИД около 20 минут, после чего покинул здание.

«Вы получите ответ от министерства [иностранных дел] РФ», — цитирует посла «РИА Новости». Так он ответил на вопрос о принятых в ответ на решение Праги мерах. «Интерфакс» сообщает, что российская сторона осведомила посла о своем решении.