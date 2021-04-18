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Посол Чехии приехал в МИД

Витезслав Пивонька
Витезслав Пивонька (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька приехал к зданию МИДа, сообщает корреспондент ТАСС.

Чешского дипломата вызвали на Смоленскую площадь после решения Праги о высылке россиян, которых власти Чехии заподозрили в работе на разведку и причастности к инциденту в Врбетице.

По данным госагентств, Пивонька вошел внутрь, не став общаться с журналистам. Глава чешской дипмиссии пробыл в МИД около 20 минут, после чего покинул здание.

«Вы получите ответ от министерства [иностранных дел] РФ», — цитирует посла «РИА Новости». Так он ответил на вопрос о принятых в ответ на решение Праги мерах. «Интерфакс» сообщает, что российская сторона осведомила посла о своем решении.

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Накануне власти Чехии объявили о своем решении выслать 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов.

По словам министра иностранных дел республики Яна Гамачека, высылаемые россияне работали на ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службу внешней разведки (СВР).

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Премьер-министр Андрей Бабиш пояснил, что их заподозрили в причастности к взрыву на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

В российском МИДе связали высылку дипломатов Чехией с влиянием США и пообещали принять меры в ответ на «этот враждебный шаг». Москва отметила, что Прага, стремясь угодить Вашингтону, который недавно ввел новые санкции против России, даже превзошла «своих заокеанских хозяев».

Чехия посол МИД России высылка дипломатов
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