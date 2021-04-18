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Политика ,  
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МИД вызвал посла Чехии

Витезслав Пивонька
Витезслав Пивонька (Фото: mzv.cz)

Посол Чехии вызван в МИД России, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».

Ранее, 18 апреля, Москва выразила протест в связи с решением Чехии выслать российских дипломатов, которые, по мнению Праги, связаны с российской разведкой и причастны к взрыву в Врбетице в 2014 году. В российском МИДе пообещали принять меры в ответ на «враждебный шаг» Чехии, который «стал продолжением серии антироссийских акций» со стороны чешских властей.

«Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Материал дополняется.

Авторы
Елена Чернышова, Виктория Полякова Виктория Полякова
МИД России посол Чехия
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