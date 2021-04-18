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У посольства России в Чехии произошла стычка между митингующими

Фото:Petr David Josek / AP Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС Фото:PolicieCZ / Twitter Фото:David W Cerny / Reuters Фото:Petr David Josek / AP Фото:Martin Divisek / EPA / ТАСС Фото:David W Cerny / Reuters
Фото: Petr David Josek / AP

Несколько десятков человек собрались у здания посольства России в Праге, сообщает полиция Чехии в своем Twitter. Один человек задержан.

По данным газеты Lidovky, более сотни человек пришли к зданию российского дипломатического представительства на площади Бориса Немцова после того, как стало известно о решении чешских властей выслать из страны российских дипломатов, которые, по мнению Праги, связаны с разведкой России и причастны к взрыву в Врбетице в 2014 году. Митинг организовало движение «Миллион мгновений».

Митингующие собрались у здания посольства после 14:00 мск. К 16:00 большинство уже разошлись. Многие держали флаги Чехии и ЕС. К посольству подошли и сторонники России.

За развитием событий следили полицейские. Обстановка накалилась, когда один из митингующих, поддерживающих Россию, включил микрофон и начал говорить, после чего его отобрали. Между сторонниками и противниками политики России завязалась стычка, однако вмешалась полиция. Многие собравшиеся были без масок.

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Витезслав Пивонька

Накануне чешские власти заявили, что намерены выслать 18 российских дипломатов. Прага считает их причастными к взрыву на складах в Врбетице, на которых хранились боеприпасы. Кроме того, полиция Чехии объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы работали на российскую разведку. По данным Чехии, в октябре 2014 года, когда произошел взрыв, они находились в Злинском крае, где находятся взорвавшиеся склады.

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МИД России выразил протест в связи с решением Праги о высылке российских граждан и пообещал принять меры в ответ на «этот враждебный шаг». По мнению Москвы, чешская сторона пошла на этот шаг под влиянием США. «В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — считают в российском внешнеполитическом ведомстве. МИД вызвал посла Чехии в России Витезслава Пивоньку.

Чехия посольство России митинг высылка дипломатов
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