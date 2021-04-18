У посольства России в Чехии произошла стычка между митингующими

Несколько десятков человек собрались у здания посольства России в Праге, сообщает полиция Чехии в своем Twitter. Один человек задержан.

По данным газеты Lidovky, более сотни человек пришли к зданию российского дипломатического представительства на площади Бориса Немцова после того, как стало известно о решении чешских властей выслать из страны российских дипломатов, которые, по мнению Праги, связаны с разведкой России и причастны к взрыву в Врбетице в 2014 году. Митинг организовало движение «Миллион мгновений».

Митингующие собрались у здания посольства после 14:00 мск. К 16:00 большинство уже разошлись. Многие держали флаги Чехии и ЕС. К посольству подошли и сторонники России.

За развитием событий следили полицейские. Обстановка накалилась, когда один из митингующих, поддерживающих Россию, включил микрофон и начал говорить, после чего его отобрали. Между сторонниками и противниками политики России завязалась стычка, однако вмешалась полиция. Многие собравшиеся были без масок.