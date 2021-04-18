Премьер Чехии пообещал рассекретить досье по взрыву в Врбетице

Чешская полиция на КПП при въезде к складу боеприпасов в Врбетице, 17 октября 2014 года, где днем ранее произошел взрыв (Фото: Josef Omelka / CTK Photo / Global Look Press)

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что хочет рассекретить полученные им данные по взрыву в Врбетице, в котором Прага обвинила российские спецслужбы. Об этом он сказал в интервью газете Lidovky.

По его словам, правительство в понедельник рассмотрит данные Службы безопасности и информации (контрразведки) о причастности агентов российской разведки к инциденту в Врбетице, после чего они могут быть рассекречены.

Говоря о высылке российских дипломатов, премьер отметил, что Чехия выслала «всех российских агентов», которые находились в стране под видом дипломатов. Это решение он считает адекватным ответом на «действия» Москвы.

Семнадцатого апреля чешские власти заявили, что намерены выслать 18 российских дипломатов. Прага считает их сотрудниками российской разведки. Им дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.