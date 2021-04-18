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Премьер Чехии пообещал рассекретить досье по взрыву в Врбетице

Чешская полиция на КПП при въезде к складу боеприпасов в Врбетице, 17 октября 2014 года, где днем ранее произошел взрыв
Чешская полиция на КПП при въезде к складу боеприпасов в Врбетице, 17 октября 2014 года, где днем ранее произошел взрыв (Фото: Josef Omelka / CTK Photo / Global Look Press)

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что хочет рассекретить полученные им данные по взрыву в Врбетице, в котором Прага обвинила российские спецслужбы. Об этом он сказал в интервью газете Lidovky.

По его словам, правительство в понедельник рассмотрит данные Службы безопасности и информации (контрразведки) о причастности агентов российской разведки к инциденту в Врбетице, после чего они могут быть рассекречены.

Говоря о высылке российских дипломатов, премьер отметил, что Чехия выслала «всех российских агентов», которые находились в стране под видом дипломатов. Это решение он считает адекватным ответом на «действия» Москвы.

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Пиротехники полиции Чешской Республики, вооруженные пожарным танком и военным транспортером, в районе склада боеприпасов в Врбетице, где взрывом было уничтожено одно из зданий, 18 октября 2014

Семнадцатого апреля чешские власти заявили, что намерены выслать 18 российских дипломатов. Прага считает их сотрудниками российской разведки. Им дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

Как пояснил Бабиш, высылаемых россиян подозревают в причастности к взрыву на складах в Врбетице в 2014 году, на котором хранились боеприпасы.

Кроме того, Чехия объявила в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». В октябре 2014 года, в том числе 16 октября, когда произошел взрыв, они были в Злинском крае, где находятся взорвавшиеся склады с боеприпасами.

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Москва выразила протест Праги в связи с решением о высылке российских граждан. В российском МИДе пообещали ответить на «этот враждебный шаг» чешской стороны, в котором Россия видит «американский след». «В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Чехия взрыв разведка высылка дипломатов
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