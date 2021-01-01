Генштаб ВС Белоруссии предупредил об усилении разведки НАТО

Около границ Белоруссии часто пролетают разведывательные самолеты НАТО, а деятельность Альянса в соседних странах указывает на возможную подготовку к применению силы. Об этом заявил начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин, передает СТВ.

«Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с республикой Беларусь», — указал он.

По его словам, НАТО активно развивает свою разведку и ведет постоянное наблюдение за Белоруссией, высылая в среднем в неделю около 25 разведывательных самолетов.

Как отметил Косыгин, в последние годы на территориях соседних с Белоруссией западных стран модернизируются объекты военной инфраструктуры НАТО, в том числе аэродромы и военно-морские базы, развиваются военные учебные центры. В то же время, по информации белорусской армии, выросло количество военной спецтехники, хранимой на европейских базах.