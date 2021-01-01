Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
В Москве от коронавируса умерли 76 человек Общество, 23:38 США нашли причину «гаванского синдрома» у своих дипломатов Политика, 23:18 Генштаб ВС Белоруссии предупредил об усилении разведки НАТО Политика, 23:17 Так больше не делают: как изменился образ жизни и отдых бизнесменов РБК и ЮниКредит Банк, 22:45 Кудрин сделал «замечание» Чубайсу после стрельбы из гаубицы в Петербурге Общество, 22:20 Серхио Перес из Racing Point впервые в карьере выиграл этап «Формулы-1» Спорт, 22:14 Семьи погибших подали в суд на производителей «начинки» SSJ100 Общество, 22:06 «Тоттенхэм» победил «Арсенал» и вернулся на первое место в чемпионате Спорт, 21:48 Экоактивист vs экотеррорист: кто вы для планеты. Тест РБК и ДПиООС, 21:45 Синоптики спрогнозировали приход циклонов в регионы России на Новый год Общество, 21:43 Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС Технологии и медиа, 21:11 Тарасова назвала колоссальными четверные прыжки фигуристки Валиевой Спорт, 21:08 Тиньков оценил сроки своего полного выздоровления Общество, 21:02 ЦСКА ушел от поражения в домашнем матче с «Химками» Спорт, 20:59
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Генштаб ВС Белоруссии предупредил об усилении разведки НАТО

Около границ Белоруссии часто пролетают разведывательные самолеты НАТО, а деятельность Альянса в соседних странах указывает на возможную подготовку к применению силы. Об этом заявил начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин, передает СТВ.

«Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с республикой Беларусь», — указал он.

По его словам, НАТО активно развивает свою разведку и ведет постоянное наблюдение за Белоруссией, высылая в среднем в неделю около 25 разведывательных самолетов.

Лукашенко пригрозил НАТО словами «за страну мы все погибнем»
Политика
Александр Лукашенко

Как отметил Косыгин, в последние годы на территориях соседних с Белоруссией западных стран модернизируются объекты военной инфраструктуры НАТО, в том числе аэродромы и военно-морские базы, развиваются военные учебные центры. В то же время, по информации белорусской армии, выросло количество военной спецтехники, хранимой на европейских базах.

Все это, пояснил начальник ГУ Генштаба, позволит США и НАТО в короткие сроки развернуть в Восточной Европе ударные группировки войск сил и подготовить их к боевым действиям.

«В любой момент созданные группировки, в том числе войска сил, размещенные на [учебных] полигонах, могут быть уже задействованы в рамках боевого применения», — предупредил Косыгин.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки

Лукашенко обвинил НАТО в планах захватить западные земли Белоруссии
Политика
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков, Александр Лукашенко и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей (слева направо) во время сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (в режиме&nbsp;видеоконференцсвязи)

Он добавил, что НАТО также активно развивает в Европе систему противоракетной обороны. Кроме того, за последний период в регионе стали чаще проводиться крупные военные учения НАТО.

«Мы понимаем все, что происходит вокруг нашей страны <...> Наша реакция четкая и понятная всем — вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы, конечно же, бесперспективны», — резюмировал Косыгин.

Ранее руководство Белоруссии уже неоднократно заявляло об усиливающейся активности НАТО по соседству и возможных враждебных планах Альянса по отношению к Белоруссии. Так, в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страны Запада наращивают военную мощь на границах республики, а войска НАТО «лязгают гусеницами у [ее] ворот».

В ответ генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пояснил, что НАТО следит за событиями в Белоруссии в целях защиты союзников и не наращивает военные силы в регионе. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предположил, что Лукашенко хочет найти предлог, чтобы попросить помощи у России и «полностью разрушить независимость страны».

Белоруссия НАТО разведка Генштаб
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
В НАТО после слов Лукашенко о лязге гусениц заявили об отсутствии угроз
Политика
Лукашенко пригрозил НАТО словами «за страну мы все погибнем»
Политика
Лукашенко обвинил НАТО в планах захватить западные земли Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter