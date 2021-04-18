Россия выйдет из проекта МКС к 2025 году

Международная космическая станция (Фото: roscosmos / Flickr)

К 2025 году Россия намерена отказаться от участия в проекте Международной космической станции. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Борисова, Москва намерена предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта.

ТАСС со ссылкой на сообщение госкорпорации «Роскосмос» передает, что решение о продолжении эксплуатации космической станции Россия примет после 2024 года.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год», — отметили в «Роскосмосе».