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Россия выйдет из проекта МКС к 2025 году

Международная космическая станция
Международная космическая станция (Фото: roscosmos / Flickr)

К 2025 году Россия намерена отказаться от участия в проекте Международной космической станции. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Борисова, Москва намерена предупредить партнеров по МКС о выходе из проекта.

ТАСС со ссылкой на сообщение госкорпорации «Роскосмос» передает, что решение о продолжении эксплуатации космической станции Россия примет после 2024 года.

«У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции — 2024 год», — отметили в «Роскосмосе».

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При принятии решения о выходе Россия будет ориентироваться на техническое состояние модулей станции. В основном они выработали свой срок службы, отмечают в госкорпорации. Кроме того, компания будет исходить из планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения.

О необходимости выход из МКС в ноябре прошлого года заявляли в ракетно-космической корпорации «Энергия». Первый заместитель гендиректора предприятия Владимир Соловьев тогда пояснил, что после 2025 года начнется стремительный выход из строя многих элементов на борту космической станции.

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Тогда в «Роскосмосе» сказали, что ожидают от «Энергии» предложений по созданию новой орбитальной станции. В декабре представители «Энергии» сообщили, что разрабатывают такой проект. По их планам, срок службы новой станции будет неограничен. Он будет обеспечен за счет открытой архитектуры и заменяемости модулей.

Роскосмос МКС орбитальная станция
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