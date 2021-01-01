Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Завтраки и бизнес кулинарной группировки Eggsellent РБК Стиль и Clarins, 09:33 В Москве от COVID-19 вылечились еще 5890 человек Общество, 09:33 РБК Pro: как Walmart построила культ экономии и всех переиграла Pro, 09:28 В Москве завели дело после обнаружения тел мужчины и пятилетнего ребенка Общество, 09:21 Премиум-досуг сегодня: какие перемены произошли в мышлении людей РБК и ЮниКредит Банк, 09:09 Тысячи россиян останавливались этой осенью в отелях закрытой Европы Бизнес, 09:00 Разработчики назвали срок службы новой орбитальной станции России Технологии и медиа, 08:58 Тарифы, штрафы, льготы: что изменится в оплате ЖКУ в 2021 году Недвижимость, 08:41 Как выбрать идеальный подарок на Новый год. Тест РБК Стиль и Lego, 08:16 Очередной шифр маньяка Зодиака разгадали спустя 51 год Общество, 08:12 Сбербанк оценил число мошеннических звонков в России за год Общество, 07:58 Рэпер Lil Wayne признался в незаконном хранении золотого пистолета Общество, 07:15 В Хабаровске прошел субботний митинг в поддержку Фургала Общество, 06:54 Pro самореализацию: как раскрыть свой потенциал РБК Стиль и HUAWEI, 06:54
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Технологии и медиа ,  
0 

Разработчики назвали срок службы новой орбитальной станции России

Срок службы новой российской орбитальной станции, проект которой разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия», будет не ограничен. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы компании.

«Срок службы лет: не ограничен», — сообщила РКК «Энергия».

В корпорации пояснили, что высокая продолжительность работы будет обеспечена за счет открытой архитектуры создания станции и заменяемости модулей.

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, он направлял аналогичное предложение «Роскосмосу» еще пять лет назад. Специалист пояснил, что основная проблема с уже существующим российским сегментом МКС состоит в том, что он до сих пор недостроен, хотя в скором времени может уже встать вопрос о завершении его эксплуатации.

«Роскосмос» сообщил об ожидании предложений по новой орбитальной станции
Общество
Вид из купольного модуля на борту Международной космической станции

«А если изначально закладывать идеологию — модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится «вечной». Не будет никакого диктата срока действия», — рассказал он.

Ранее член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что стоит оказаться от участия в работе МКС и создать собственную национальную орбитальную станцию. По его словам, после 2025 года ожидается «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС». Тогда представитель госкорпорации «Роскосмос» сообщил РБК, что компания ждет предложений от «Энергии» по вопросу создания новой станции. Он также подчеркнул, что этот вопрос поднимался и раньше.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу
космос МКС орбитальная станция РКК «Энергия»
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Орбитальная инвестиция: как экс-глава Минкомсвязи поверил в OneWeb
Технологии и медиа
«Роскосмос» сообщил об ожидании предложений по новой орбитальной станции
Общество
Роскосмосу поручили обосновать создание российской орбитальной станции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter