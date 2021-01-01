Разработчики назвали срок службы новой орбитальной станции России

Срок службы новой российской орбитальной станции, проект которой разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия», будет не ограничен. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на материалы компании.

«Срок службы лет: не ограничен», — сообщила РКК «Энергия».

В корпорации пояснили, что высокая продолжительность работы будет обеспечена за счет открытой архитектуры создания станции и заменяемости модулей.

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, он направлял аналогичное предложение «Роскосмосу» еще пять лет назад. Специалист пояснил, что основная проблема с уже существующим российским сегментом МКС состоит в том, что он до сих пор недостроен, хотя в скором времени может уже встать вопрос о завершении его эксплуатации.