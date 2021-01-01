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«Роскосмос» сообщил об ожидании предложений по новой орбитальной станции

Вид из купольного модуля на борту Международной космической станции
Вид из купольного модуля на борту Международной космической станции (Фото: Jack Fischer / NASA / Getty Images)

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева должна представить госкорпорации «Роскосмос» свои предложения по вопросу создания новой орбитальной станции. Об этом РБК сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Ранее первый заместитель гендиректора РКК «Энергия», летчик-космонавт Владимир Соловьев заявил, что России целесообразно отказаться от участия в работе Международной космической станции (МКС), поскольку после 2025 года она начнет выходить из строя. Вместо этого Соловьев предложить создать собственную национальную станцию.

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Фото:Roscosmos

В «Роскосмосе» сообщили, что слова Соловьева носили «информационный характер» и «не содержали предложений по прекращению участия в работе МКС». В то же время госкорпорация отметила, что в российской космической отрасли рассматривается вопрос создания новой орбитальной станции.

«Роскосмос» действительно ждет от РКК «Энергия» предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции», — уточнила пресс-служба.

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Сначала предложения изучит научно-технический совет «Роскосмоса», затем их направят правительству.

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Госкорпорация указала, что срок эксплуатации МКС зависит не только от технических параметров, но и «от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. «Планируется в начале следующего года приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по этим темам», — сообщили в «Роскосмосе».

РКК «Энергия» — ведущее предприятие российской космической отрасли, входит в «Роскосмос».

Заместитель гендиректора «Энергии» отмечал, что ряд элементов МКС уже серьезно поврежден и не подлежит замене. «После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — предупредил он в своем выступлении на совете РАН по космосу.

Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Кривалев в ответ опроверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны продержаться дольше гарантийного срока.

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