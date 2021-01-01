«Роскосмос» сообщил об ожидании предложений по новой орбитальной станции

Вид из купольного модуля на борту Международной космической станции (Фото: Jack Fischer / NASA / Getty Images)

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева должна представить госкорпорации «Роскосмос» свои предложения по вопросу создания новой орбитальной станции. Об этом РБК сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Ранее первый заместитель гендиректора РКК «Энергия», летчик-космонавт Владимир Соловьев заявил, что России целесообразно отказаться от участия в работе Международной космической станции (МКС), поскольку после 2025 года она начнет выходить из строя. Вместо этого Соловьев предложить создать собственную национальную станцию.

В «Роскосмосе» сообщили, что слова Соловьева носили «информационный характер» и «не содержали предложений по прекращению участия в работе МКС». В то же время госкорпорация отметила, что в российской космической отрасли рассматривается вопрос создания новой орбитальной станции.

«Роскосмос» действительно ждет от РКК «Энергия» предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции», — уточнила пресс-служба.