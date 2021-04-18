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МЧС выявило более 200 тыс. нарушений пожарной безопасности с начала года

С начала текущего года МЧС зарегистрировало более 200 тыс. случаев нарушения требований пожарной безопасности, по которым составлены свыше 30 тыс. протоколов. Об этом со ссылкой на министерство сообщает ТАСС.

Кроме того, в ведомстве указали, что в первом квартале этого года было проведено 25 тыс. плановых и 15 тыс. внеплановых выездных проверок. В основном, нарушения касались неисправности систем противопожарной автоматики, огнетушителей, плохого состояния путей эвакуации.

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Фото:Правительство Ростовской области

В мае прошлого года МЧС сообщало о 165 нарушениях пожарной безопасности в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Эту цифру ведомство назвало по итогам проверки 1 тыс. таких заведений.

Кроме того, тогда же было выявлено более 11 тыс. нарушений по итогам проверки 1 тыс. стационарных больниц и госпиталей. Позднее, в январе этого года, МЧС указывало, что в 2020-м в медицинских учреждениях было на 13% меньше пожаров, чем в 2019-м, но число погибших при таких происшествиях выросло на 29 человек. Половина инцидентов была связана с авариями на электросетях и неисправным электрооборудованием.

Ранее в МЧС сообщили, что руководство сгоревшей в Санкт-Петербурге «Невской мануфактуры» в течение семи лет игнорировало предписания ведомства, касающиеся пожарной безопасности.

В частности, ведомство выявляло на объекте неисправности системы автоматического пожаротушения, отсутствие систем оповещения, управления эвакуацией, пожарной сигнализации. Руководство не проводило работы по обслуживанию уже существующих систем пожаротушения, указали в МЧС.

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