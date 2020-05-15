МЧС нашло нарушения пожарной безопасности в более 150 домах престарелых

С начала года сотрудники МЧС проверили противопожарное состояние в 1 тыс. домов-интернатов для престарелых и инвалидов, в ходе которых нарушения выявили в 165 из них. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Самыми распространенными нарушениями безопасности стали захламленные пути эвакуации, а также с отсутствие или неработоспособность систем противопожарной защиты, уточнили в ведомстве.

В начале апреля в Москве произошел пожар в доме престарелых, в результате которого два человека погибли. Еще около десяти получили ожоги различной степени тяжести. По данным МЧС, в доме престарелых загорелся электрокабель на первом и минус первом этажах. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.