Елисейский дворец анонсировал переговоры Макрона и Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Других деталей о предстоящем контакте в сообщении нет.

Контакты Макрона и Зеленского состоялись накануне, 16 апреля. Макрон подтвердил, что Франция привержена сохранению единства Украины, и заявил о готовности искать политическое решение конфликта на востоке страны.

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