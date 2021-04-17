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Политика ,  
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Елисейский дворец анонсировал переговоры Макрона и Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам переговоров французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Других деталей о предстоящем контакте в сообщении нет.

Контакты Макрона и Зеленского состоялись накануне, 16 апреля. Макрон подтвердил, что Франция привержена сохранению единства Украины, и заявил о готовности искать политическое решение конфликта на востоке страны.

Материал дополняется.

Владимир Путин Эмманюэль Макрон переговоры
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