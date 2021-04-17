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Общество ,  
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В Туве полицейский ранил девушку во время преследования автомобиля

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Инспектор отделения ДПС «Барун-Хемчикский» ранил 16-летнюю девушку при попытке остановить автомобиль нарушителя. Об этом сообщается на сайте СК по Республике Тыва.

«Сотрудник ГИБДД с целью остановки транспортного средства, водитель которого не подчинился требованию об остановке, произвел в сторону движущегося автомобиля четыре выстрела, в результате которых была ранена 16-летняя жительница города Ак-Довурак», — говорится в сообщении.

Погоня произошла около 15:00 на автодороге Ак-Довурак — Кызыл — Мажалык. Девушка была госпитализирована, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, уверяют в СК.

По факту инцидента проводится проверка по пунктам «б, в» ч. 3 ст. 286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан), наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

Ранившего девочку из травмата полицейского отправили под домашний арест
Общество
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В ночь на 6 декабря прошлого года сотрудник ППС ранил несовершеннолетнюю из травматического оружия на юге Москвы. Ее отвезли в больницу на обследование. Во время происшествия полицейский был не на службе. Он был задержан, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. После служебной проверки сотрудника ППС уволили.

полицейский ранение девушка Тува
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