В Туве полицейский ранил девушку во время преследования автомобиля

Фото: СК РФ

Инспектор отделения ДПС «Барун-Хемчикский» ранил 16-летнюю девушку при попытке остановить автомобиль нарушителя. Об этом сообщается на сайте СК по Республике Тыва.

«Сотрудник ГИБДД с целью остановки транспортного средства, водитель которого не подчинился требованию об остановке, произвел в сторону движущегося автомобиля четыре выстрела, в результате которых была ранена 16-летняя жительница города Ак-Довурак», — говорится в сообщении.

Погоня произошла около 15:00 на автодороге Ак-Довурак — Кызыл — Мажалык. Девушка была госпитализирована, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, уверяют в СК.

По факту инцидента проводится проверка по пунктам «б, в» ч. 3 ст. 286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан), наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком от трех до десяти лет.