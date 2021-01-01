В Москве из МВД уволили стрелявшего в несовершеннолетнюю сотрудника

Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Сотрудника патрульно-постовой службы, стрелявшего из травматического оружия в несовершеннолетнюю, уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Москве.

33-летнего сотрудника уволили после служебной проверки, уточнил начальник управления информации и общественных связей управления МВД по Москве полковник Владимир Васенин.

Инцидент произошел 6 декабря на юге Москвы. Мужчина, который в этот момент не был на службе, несколько раз выстрелил из травматического оружия возле жилого района на улице Судостроительной. Несовершеннолетняя девушка, находившаяся рядом с мужчиной в момент выстрела, получила ранение.

Полицейского задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ребенок проходит обследование в одной из московских больниц.