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В Москве задержали ранившего несовершеннолетнюю из травмата полицейского

Полицейский, ранивший несовершеннолетнюю из травматического оружия на юге Москвы, был задержан. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка СК России.

В настоящее время задержанный находится в подразделении ведомства, где с ним проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ребенка доставили в одну из городских больниц, где он проходит обследование.

На юге Москвы полицейские ранили подозреваемого при задержании
Общество
Фото:«Комсомольская Правда» / Global Look Press

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице. По данным столичной полиции, 33-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия возле одного из жилых домов. Несовершеннолетняя девочка, находившаяся рядом с ним, получила травмы. О тяжести травм не сообщается.

Установлено, что стрельбу устроил сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде.

В полиции сообщили, что виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к установленному законом наказанию. Его руководителей пообещали привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.

Москва полицейский стрельба ребенок Следственный комитет по Москве уголовное дело травматическое оружие новости
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