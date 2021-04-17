Корабли Каспийской флотилии совершили проход под Крымским мостом

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Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Об этом РБК сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы флота, 16 апреля отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота.

Так, после выхода из Керченского пролива корабли направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения. Переход имел протяженность более 100 км, на своем пути корабли флотилии преодолели 13 шлюзов, прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск и Семикаракорск.