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Корабли Каспийской флотилии совершили проход под Крымским мостом

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Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Об этом РБК сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы флота, 16 апреля отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота.

Так, после выхода из Керченского пролива корабли направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения. Переход имел протяженность более 100 км, на своем пути корабли флотилии преодолели 13 шлюзов, прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск и Семикаракорск.

Экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в морских учениях.

По приказу командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов также привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, добавили в пресс-службе.

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14 апреля в Черном море начались учения Черноморского флота. В них задействованы фрегат «Адмирал Макаров», ракетные и десантные корабли. В учениях также задействуют самолеты и вертолеты морской авиации и войска противовоздушной обороны флота.

6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о массовой проверке боеготовности армии России. Всего в апреле военные проведут более 4 тыс. учений разного масштаба, в том числе во всех военных округах и на флоте.

учения Каспийская флотилия Черноморский Флот Крымский мост
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