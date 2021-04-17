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В Гонконге жителей дома отправили на карантин из-за мутации вируса COVID

Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Власти Гонконга поместили на карантин на 21 день около 80 жителей здания, где находился инфицированный первым обнаруженным в городе штаммом мутировавшего коронавируса. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

«Гражданин Индии, который, возможно, является носителем штамма N501Y, как выяснилось, проживал со своей девушкой в «Паркс-билдинг» с 8 апреля, после того как прошел обязательный карантин после приземления в Гонконг тремя неделями ранее», — сообщает издание.

У всех жителей здания был взят тест на коронавирус. Власти ввели обязательную изоляцию, пока не будут готовы предварительные результаты тестов.

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Фото:Wu Xiaochu / Xinhua / Global Look Press

Мутация вируса N501Y была выявлена у британского штамма COVID-19. Власти Великобритании сообщили об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса в середине декабря 2020 года.

Позже этот вариант SARS-CoV-2 обнаружили в других странах, в том числе в США, Китае, Канаде, Турции, Таиланде, Греции, Словакии, Вьетнаме и на Кипре. 10 января в России также был выявлен первый случай британского штамма COVID-19.

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Источник: JHU
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