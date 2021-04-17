В Гонконге жителей дома отправили на карантин из-за мутации вируса COVID
Власти Гонконга поместили на карантин на 21 день около 80 жителей здания, где находился инфицированный первым обнаруженным в городе штаммом мутировавшего коронавируса. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
«Гражданин Индии, который, возможно, является носителем штамма N501Y, как выяснилось, проживал со своей девушкой в «Паркс-билдинг» с 8 апреля, после того как прошел обязательный карантин после приземления в Гонконг тремя неделями ранее», — сообщает издание.
У всех жителей здания был взят тест на коронавирус. Власти ввели обязательную изоляцию, пока не будут готовы предварительные результаты тестов.
Мутация вируса N501Y была выявлена у британского штамма COVID-19. Власти Великобритании сообщили об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса в середине декабря 2020 года.