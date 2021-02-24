Жителям Гонконга выплатят по $645 для увеличения потребительского спроса

Фото: Wu Xiaochu / Xinhua / Global Look Press

Жителям Гонконга раздадут купоны на сумму 5 тыс. гонконгских долларов (около $645). Об этом сообщил секретарь по финансовым вопросам региона Пол Чан, передает Hong Kong Free Press.

По мнению местных властей, такая мера должна увеличить потребительские расходы. На ее реализацию будет потрачено 36 млрд гонконгских долларов, а воспользоваться ей смогут примерно 7,2 млн человек.

Купоны будут выдавать поэтапно — по 1 тыс. гонконгских долларов в месяц.

В начале пандемии коронавируса, в феврале прошлого года, власти Гонконга уже прибегали к прямой поддержке жителей, приняв решение выдать по 10 тыс. гонконгских долларов ($1200). Эта мера также была рассчитана на стимуляцию потребительского спроса, снизившегося из-за пандемии.