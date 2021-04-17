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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре заявили о недостаточно стабильной ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России пока недостаточно стабильна, заявила ТАСС замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная», — сказала она.

По словам Пшеничной, если россияне начнут игнорировать меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, поскольку есть «еще очень большая прослойка людей», которые не имеют антитела.

«В настоящее время прогноз по ситуации с коронавирусом летом полностью зависит от нашего отношения к защите своего здоровья и здоровья окружающих весной», — заключила эксперт. 

Попова назвала способ избежать третьей волны COVID-19 в России
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

С конца марта число заразившихся коронавирусом за сутки в России держится в районе 8-9 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба. Несмотря на то что суточный прирост заболевших не растет, в России сохраняется угроза третьей волны COVID-19, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Чтобы она не наступила, до мая нужно привить четверть населения страны, говорила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, математические модели показали, что без вакцинации третья волна коронавируса в России была бы неизбежна. 

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Источник: JHU
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