В Роспотребнадзоре заявили о недостаточно стабильной ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России пока недостаточно стабильна, заявила ТАСС замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная», — сказала она.

По словам Пшеничной, если россияне начнут игнорировать меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, поскольку есть «еще очень большая прослойка людей», которые не имеют антитела.

«В настоящее время прогноз по ситуации с коронавирусом летом полностью зависит от нашего отношения к защите своего здоровья и здоровья окружающих весной», — заключила эксперт.