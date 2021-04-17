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На Украине оценили свой потенциал в случае конфликта с Россией

Киев изучает сценарии обороны в «случае российской агрессии» без привлечения вооруженных сил союзников. Об этом заявил командующий операцией объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил наших союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил Вооруженных сил Украины и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — сказал Наев в ответ на вопрос, смогли бы украинцы обороняться без помощи союзников в случае «российской агрессии».

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Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил США расширить программу обучения украинских военных с участием американских инструкторов. По его словам, присутствие американских инструкторов на Украине приближает страну к стандартам НАТО и «значительно повышает боеспособность вооруженных сил» государства.

В свою очередь США выразили готовность рассмотреть возможность увеличения численности американских военных инструкторов на Украине в случае необходимости. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин уточнила, что в стране на постоянной основе находятся 160 американских инструкторов.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что Пентагон продолжит оказание материальной помощи Киеву. В частности, Соединенные Штаты поставят на Украину небоевое снаряжение, некоторые виды вооружения, а также об отправят военных инструкторов.

Украина Вооруженные силы Украины
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